На ремонті коледжу могли "накрутити" 170 мільйонів гривень – БЕБ

Територіальне управління Бюро економічної безпеки у м. Києві виявило більше ніж на 170 млн грн порушень у двох тендерах на капітальний ремонт коледжу.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві під час моніторингу публічних закупівель виявили більше ніж на 170 млн грн порушень у двох тендерах на капітальний ремонт будівель одного із коледжів міста Києва", – говориться у повідомленні.

У тендерній документації фахівці БЕБ встановили низку порушень, що стосуються учасника закупівлі. Зокрема виявлено ризик невиконання робіт та завищення ціни на матеріальні ресурси.

БЕБ повідомляє, що надіслало розпоряднику державних коштів рекомендаційний лист, де проінформувало про виявлені ризики.

"Рекомендації Територіального управління БЕБ у м. Києві щодо упередження фактів нераціонального використання бюджетних коштів під час воєнного стану в Україні враховано, а сама процедура закупівлі скасована", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що БЕБ спільно з СБУ викрили колишніх гендиректора та комерційного директора "Запоріжжяобленерго" у службовій недбалості, через яку державне підприємство недоотримало 730 млн грн.

Слідством встановлено, що товариство отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електроенергії на території Запорізької області та мало укласти договори за новими умовами зі споживачами.

Раніше повідомлялося, що БЕБ проводить досудове розслідування за фактом нестачі кукурудзи на майже 3 млн грн на елеваторі АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ).

Розслідування проводять детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області.

Під час інвентаризації врожаю 2020–2022 років інвентаризаційна комісія зафіксувала нестачу 650 тонн зерна кукурудзи. Це підтверджено висновками судово-економічної експертизи.