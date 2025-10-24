На пункті пропуску "Устилуг - Зосин" може бути затримка руху: яка альтернатива

Через ремонт з української сторони на митному посту "Устилуг" буде сповільнено рух транспорту та вантажів, що прибувають у пункт пропуску з польського "Зосина". Також можливе додаткове накопичення автомобілів на суміжній стороні.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області запланувала повне перекриття "червоного коридора" Устилуга з 27 жовтня до 01 листопада включно, часткове перекриття – з 03 до 08 листопада 2025 року.

Дізнатися про черги автомобілів перед пунктами пропуску через держкордон України можна за допомогою спеціальної карти Держмитслужби - https://bit.ly/3BIkNQJ.

"У випадку тривалого очікування на перетин кордону через пункт пропуску "Зосин-Устилуг" рекомендуємо обирати альтернативні шляхи. Найближчий до Устилуга "пасажирський" пункт пропуску "Долгобичув-Угринів", де дозволено рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн, з польської сторони розташований за 45 км", – інформує митниця.

Нагадаємо:

18 жовтня митниця повідомляла, що 20 жовтня працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області планують проведення дорожніх робіт у пункті пропуску "Устилуг".

У зв'язку з цим на дві доби планувалось повне перекриття смуги руху "Червоний коридор" на в'їзді в Україну.