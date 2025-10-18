На кордоні з Польщею може бути ускладнено рух транспорту

На прикордонному пункті пропуску "Устилуг – Зосин" очікують ускладнень руху через проведення дорожніх робіт.

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

"20 жовтня працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області планують проведення дорожніх робіт у пункті пропуску "Устилуг", – говориться у повідомленні.

"У зв'язку з цим на дві доби планується повне перекриття смуги руху "Червоний коридор" на в'їзді в Україну", – повідомляють прикорданники.

Проїзд транспортних засобів здійснюватиметься іншими смугами, тому можливе сповільнення руху та накопичення автомобілів з польської сторони. Роботи триватимуть до 30 листопада цього року.