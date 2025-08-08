На Одещині та Миколаївщині вантажівкам дозволили рух під час комендантської години

Великоваговий транспорт може здійснювати рейси дорогами Одеської та Миколаївської області під час комендантської години.

Про це повідомляє ДСБТ Укртрансбезпека.

"За повідомленням Миколаївської обласної державної адміністрації тимчасово, до 10 вересня 2025 року, у період тривалої спекотної погоди великоваговим транспортним засобам дозволено рух автомобільними дорогами Миколаївської області під час комендантської години", – говориться у повідомленні.

Цк можливо крім випадків наявності реальної загрози життю та безпеці людей, інтересам суспільства чи держави, додає Укртрансбезпека.

Для забезпечення безперешкодного руху водіям і перевізникам потрібно мати при собі та надавати на вимогу службових осіб супровідні документи на вантаж, говориться у повідомленні.

Для здійснення цілодобових (нічних) перевезень вантажів територією Одеської області необхідно завчасно отримати відповідну перепустку, зауважують у Укртрансбезпеці.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що розглядається можливість щодо того, щоб пропускати фури з зерном у комендантську годину, щоб полегшити ситуацію з їх пересуванням.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він розповів, що цьому сезоні Миколаївщина втратила майже увесь урожай кукурудзи та половину соняшника через посуху.

Раніше повідомлялося, що на ринку вантажних перевезень бракує до 40 тис. водіїв Великі перевізники мають 130 тис вантажних автомобілів, і 30% простоюють через нестачу водіїв.

Також повідомлялося, що Україна та Молдова домовились про продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між країнами до кінця 2027 року.

У квітні цього року "транспортний безвіз" між Україною і Євросоюзом продовжено до кінця 2025 року.