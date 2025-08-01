На Львовщине заработал новый завод

На Львовщине открыли завод, который специализируется на переработке рыбной продукции.

Об этом в Facebook написал начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Заработал он на базе ЧАО "Львовский областной производственный рыбный комбинат". Производство соответствует всем международным стандартам, поэтому в ближайшее время планирует выход и на европейский рынок. Почти 300 рабочих мест и более 12 тонн готовой продукции ежедневно", - говорится в сообщении.

"Рынок рыбы на Львовщине сейчас недообеспечен. Собственное производство покрывает лишь 2% потребностей. У нас - более 5 тысяч гектаров водного зеркала, десятки предприятий, но потенциал используется лишь частично. И именно такие проекты, как этот завод помогают его раскрыть", - отметил Козицкий.

"Львовская областная государственная администрация готова к сотрудничеству с теми, кто стремится развиваться в этом направлении: через комплексную программу поддержки агросектора, через индивидуальное сопровождение инвесторов, через участие в решении логистических, регуляторных и земельных вопросов", - добавил он.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении проект закона "О стимулировании экономического развития отрасли рыбного хозяйства".

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект о присоединении Украины к соглашению о недопущении, сдерживании и ликвидации незаконного, неподотчетного и нерегулируемого рыболовства.

Ранее сообщалось, что польская Unimot S.A планирует создать топливно-энергетический комплекс в Мостисках Львовской области.