На Львівщині в серпні відкрились 345 IT-бізнесів

У серпні у Львівській області було зареєстровано 3534 нових бізнесів в галузі IT – як компаній, так і ФОПів.

Про це з посиланням на дані YС.Market пише Zaxid.net.

При тому у серпні загалом в Україні зареєстровано 3534 нових бізнесів в галузі IT.

Львівщина поступається Києву (774 нових компаній та ФОПів) та зовсім трохи поступається Дніпропетровській області, де минулого місяця у галузі зареєструвався 351 учасник.

Проте, у серпні на Львівщині припинили діяльність 192 IT-бізнеси, зазначає сайт. Область входить і до числа лідерів із закритих компаній та ФОПів.

Так, загалом в Україні минулого місяця закрилося 2274 суб’єкти підприємницької діяльності в сфері IT, серед них 8 компаній. Найбільше закриттів припало на Київ, на Харківську, Дніпропетровську та Львівську області.

