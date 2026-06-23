На Львівщині ексдепутату повідомили про підозру у оборудках з комунальним майном

На Львівщині повідомили про підозру ексдепутату районної ради повідомлено про підозру: керуючи комунальним підприємством, він фіктивно орендував техніку, через що місцевий бюджет зазнав 8 мільйонів гривень збитків.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними Zaxid.net, ідеться про ексдепутата Самбірської райради від "Слуги народу", керівника місцевого комунального підприємства"Об'єднане" Євгена Кваса.

"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури колишньому депутату районної ради повідомлено про нову підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах", – повідомляє прокуратура.

За даними слідства, 43-річний чоловік, перебуваючи у 2021–2023 роках на посаді директора одного з комунальних підприємств Львівщини, організував схему заволодіння бюджетними коштами.

Для цього він залучив працівників підприємства, яких зареєстрували як ФОПів, та передав їм у безоплатне користування спеціальну техніку.

Надалі посадовець без проведення тендерів укладав із ними договори оренди техніки за суттєво завищеними цінами, а на підставі підписаних актів на їхні рахунки безпідставно перераховувалися кошти комунального підприємства.

Слідство встановило, що орендовані навантажувачі, бульдозери та інша техніка фактично не використовувалися: для них не видавали пальне, не оформлювали подорожні листи та наряди-завдання. Водночас підприємство мало достатньо власної техніки й не потребувало сторонніх послуг.

Унаслідок реалізації схеми місцевому бюджету завдано понад 8 млн грн збитків.

Тривають слідчі дії, встановлюються інші обставини кримінального провадження.

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