Нардеп Медяник живе в маєтку за $1 мільйон, оформленому на няню – ЗМІ

Українська прадва

Народний депутат від "Слуги народу" В'ячеслав Медяник проживає в незадекларованому елітному маєтку під Києвом вартістю близько 1 мільйона доларів, який належить жінці, яка працювала нянею в його родині.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: За даними журналістів, елітний будинок площею близько 370 квадратних метрів у закритому котеджному містечку "Хутір Ясний" у селі Ходосівка під Києвом може коштувати близько 1 мільйона доларів.

Офіційно родина Медяника володіє на території цього містечка 100-метровою квартирою у клубному будинку. У 2024 році її оформили на малолітню доньку нардепа, і саме цю нерухомість політик вказує у своїх деклараціях.

Проте журналісти зафіксували, що автомобіль Porsche Cayenne 2024 року випуску, який належить дружині нардепа Інні Медяник, зранку виїжджає не від багатоквартирного будинку, а з території окремого приватного маєтку.

Згідно з реєстром нерухомості, у червні 2021 року власницею цього маєтку стала жителька Дніпра Неля Коваленко. До 2021 року вона не займалася підприємницькою діяльністю. Проте незадовго до купівлі маєтку жінка стала співзасновницею компанії "Антар Плюс", одним зі співзасновників якої був сам В'ячеслав Медяник.

Окрім цього, в базі GetContact Коваленко підписана як "Нелла няня Інни", "Медяник няня Нелла" та "Домохазяйка Лісники".

Сам В'ячеслав Медяник запевнив, що проживає з родиною в задекларованій квартирі у клубному будинку. Виїзди з приватного маєтку він пояснив тим, що власниця дозволяє їм залишати там автівку на випадок обстрілів та ракетних атак.

Депутат заявив, що перебуває з Нелею Коваленко в дружніх стосунках, і назвав її "дорослою та самодостатньою людиною".

"Питання отримання її доходів і всього іншого у мене… Мені питати це у неї буде некоректно. Ви якщо побачите її трудову діяльність, вона працювала у Дніпрі на великих підприємствах, на лакофарбових підприємствах, на заводі… Вона займалась там логістичними там питаннями", – каже Медяник.

За даними розслідувачів, Коваленко дійсно працювала на Дніпровському лакофарбовому заводі, у відділі освіти райради в Дніпрі та в Департаменті гуманітарної політики міськради, проте заробляла там незначні суми. До купівлі будинку жінка за 10 років офіційно заробила трохи більш як 260 тисяч гривень, що не дозволило б придбати нерухомість такого рівня.