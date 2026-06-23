Суд заарештував квартиру та машиномісце Кулеби

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на активи, якими розпоряджається віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба: квартиру вартістю 4,4 мільйона гривень та машиномісце вартістю 520 тисяч гривень.

Про це пише Центр протидії корупції, посилаючись на ухвали суду.

Арешт наклали за клопотанням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тепер продати майно чи надати в заставу буде неможливо.

За версією прокуратури, Кулеба користується цим майном та має реальну можливість вплинути на сестру розпорядитися майном, щоб в майбутньому ці активи не можна було конфіскувати.

Нещодавно САП звернулася до суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму майже 5 млн грн, набутих Олексієм Кулебою через свою сестру.

Аналіз доходів і витрат Кулеби та членів його сім'ї показав, що родина не мала достатньо коштів, необхідних для таких придбань.

Нагадаємо:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (просить визнати необґрунтованими активи, набуті віцепрем'єр-міністром з відновлення – Міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою.

Кулеба наголосив, що йдеться про цивільний судовий процес щодо оцінки законності походження активів, а не про кримінальне провадження чи висунення обвинувачення. Він запевнив, що готовий надавати всі необхідні пояснення та сприяти всебічному, повному й об'єктивному розгляду справи.