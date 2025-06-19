На КПП на кордоні зі Словаччиною тимчасово обмежать рух

З 19 по 25 червня на словацько-українському автомобільному прикордонному переході "Убля – Малий Березний" буде тимчасово обмежено рух у зв'язку з технічним обслуговуванням розподільчої системи.

Про це повідомляє Державна митна служба, посилаючись на інформацію Міхаловецької митниці.

У зазначені дні з 08:00 до 18:00 процес оформлення на цьому КПП буде тимчасово обмежений або ж призупинений.

Водночас, громадяни можуть скористатися найближчими автомобільними прикордонними переходами "Вишне Нємецьке – Ужгород" або "Велке Слеменце – Малі Селменці", призначеними для пішоходів і велосипедистів, а також залізничним прикордонним переходом "Чірна над Тісою – Чоп", згідно з чинним розкладом руху залізниць.

Нагадаємо:

На кордоні з Румунією будують міжнародний пункт пропуску "Біла Церква (Україна) – Сігету-Мармацієй (Румунія)" з під’їзними шляхами та прикордонним мостом через річку Тиса.