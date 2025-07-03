У пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" призупинять оформлення транспорту

У пункті пропуску на кордоні з Румунією "Солотвино – Сігету-Мармацієй" тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00.

Про це інформує Держприкордонслужба.

Повідомляється, що пішохідне сполучення працює без змін.

"З 7 липня і попередньо по 3 вересня 2025 року тут проводитимуть ремонтні роботи – реконструкцію мосту через річку Тиса", – зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо:

26 червня у пункті пропуску "Угринів" на кордоні з Польщею було тимчасово призупинено оформлення всіх типів транспортних засобів в обох напрямках через технічні несправності в базі даних.