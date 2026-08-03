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Дунай зупинив блок АЕС у Румунії – тепер країна купує електроенергію з України

Артур Крижний — 3 серпня, 18:20
Дунай зупинив блок АЕС у Румунії – тепер країна купує електроенергію з України
Ілюстративне фото
З відкритих джерел

Румунська компанія Nuclearelectrica купує електроенергію з України, щоб покрити дефіцит після зупинки першого енергоблока АЕС "Чернаводе".

Про це повідомила Nuclearelectrica.

Зупинка енергоблока відбулася на тлі надзвичайно низького рівня води в Дунаї через посуху. За словами компанії, ситуація створює ризики для стабільності румунської енергосистеми.

Нагадаємо:

У березні Україна відновила експорт електроенергії після майже чотиримісячної перерви. Постачання дозволене лише в години профіциту в українській енергосистемі.

У травні Україна збільшила експорт електроенергії у 2,8 раза.

Рівень води в Дунаї продовжує знижуватись, і в Сербії ріка може стати несудноплавною – пасажирські перевезення вже призупинили.

Румунія електроенергія Україна

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Дунай зупинив блок АЕС у Румунії – тепер країна купує електроенергію з України
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