Єврокомісія попередила Румунію через наміри відкласти відмову від вугільних ТЕС

Єврокомісія попередила Румунію, що відступ від планового графіку виведення з експлуатації електростанцій на вугіллі може відобразитися на виплатах країні передбаченого фінансування з бюджету ЄС.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Після голосування у румунському парламенті щодо коригування графіку виведення з експлуатації вугільних електростанцій у Єврокомісії попередили, що відступ від зобов'язань за Національним планом відновлення та стійкості може мати фінансові наслідки для Бухареста.

Також вказали на затримки у виконанні реформ в енергетичному секторі, зокрема затримок із вилученням джерел генерації енергії, які є особливо значними забруднювачами, та розвитком газової генерації, яка мала б замістити переважну частку вугільної.

Водночас зауважили, що Румунія як суверенна держава має право вирішувати, закривати їй чи ні вугільні електростанції.

Перед цим у середу Палата депутатів схвалила проєкт закону, де йдеться про те, що Румунія не може закривати вугільні електростанції раніше, ніж запустить в експлуатацію альтернативні джерела енергії. Рішення підтримали 180 голосами "за", 9 "проти" і 27 "утрималися", ще 80 не голосували.

Голоси "за" дали, зокрема, соціал-демократи та ультраправий "Альянс за об'єднання румунів".

У лавах Національно-ліберальної партії розкритикували проєкт, зауважуючи, що поки ніяких урядових рішень про закриття вугільних ТЕС немає, а тимчасовий прем'єр Іліє Боложан наголосив, що це голосування може створити Румунії проблеми з отриманням коштів ЄС.

Румунія погодилася на поступову зупинку вугільних електростанцій до 2032 року та виконала проміжні кроки в межах плану, отримавши відповідні виплати.

Нагадаємо, у четвер в Румунії триває операція із затоплення барж на Дунаї, щоб покращити ситуацію для Чернаводської АЕС, яка на межі відключення через вкрай низький рівень води.

Також на тлі загрози дефіциту електроенергії створили механізм обмеження постачання промисловим споживачам – проте про його застосування поки не йдеться.

Європейська правда