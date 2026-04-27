Міжнародні перевезення: уряд спрощує умови техконтролю вантажівок

Уряд спрощує умови роботи для міжнародних перевізників, прибравши дублювання процедур під час технічного контролю вантажівок.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій.

За ініціативою міністерства, Кабінет міністрів ухвалив постанову про попередження дублювання процедур під час технічного контролю вантажівок.

Йдеться саме про процедуру для вантажівок, що виконують перевезення за дозволами Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ), уточнили у відомстві.

Рішення передбачає інтеграцію перевірок для отримання сертифіката ЄКМТ у процедуру обов'язкового технічного контролю.

Відтепер перевізникам не потрібно проходити дві окремі перевірки – достатньо одного техогляду, який одночасно підтверджує відповідність як національним, так і міжнародним вимогам.

"За останні роки перевізники витратили близько 300 мільйонів на дублюючі процедури, які тепер скасовуються. Відтепер одна перевірка дає перевізнику повний доступ до роботи як в Україні, так і в країнах, що долучені до ЄКМТ", – зазначив Олексій Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій.

За його словами, це дозволить суттєво зменшити адміністративне навантаження, витрати часу та коштів для бізнесу.

Останній розподіл дозволів ЄКМТ було подано понад 21 тисячу вантажівок. Для цього вони всі мали пройти процедуру технічного контролю для ЄКМТ, яка, по-факту, дублювала процеси.

Тепер видавати сертифікат зможе кожен акредитований суб'єкт, який проводить таку перевірку. Раніше сертифікат видавало лише одне державне підприємство. Фактично, постанова відкриває ринок послуг технічного контролю.

Це створює конкурентне середовище, сприятиме зниженню вартості послуг та підвищенню їх якості, зазначають у міністерстві.

Документ також імплементує положення Директиви 2014/45/ЄС, зокрема запроваджує єдині підходи до оцінки технічного стану транспортних засобів, класифікацію недоліків (незначні, значні, небезпечні) та чіткі правила їх експлуатації.

Таким чином, система технічного контролю в Україні стає сумісною з європейською.

Сертифікат ЄКМТ відтепер видаватиметься безпосередньо за результатами техогляду, а вся інформація вноситиметься до єдиної державної бази даних. Це підвищує прозорість, спрощує контроль та мінімізує можливості для зловживань, запевняють у міністерстві.

