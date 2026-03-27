У Міненерго повідомили, у скількох лікарнях встановили сонячні електростанції

У Міненерго розповіли, у скількох лікарнях встановили СЕС

В Україні з березня 2023 року у межах проєкту "Промінь надії" встановлені та генерують електроенергію сонячні електростанції у 56 закладах охорони здоров'я, 14 з них - у прифронтових регіонах.

Про це повідомили в Міненерго.

Загальна потужність встановленого обладнання - 5 219 кВт.

З початку 2026 року шість лікарень зміцнили свою енергонезалежність у межах програми "Промінь надії".

"Ще на 83 об'єктах наразі роботи тривають, на трьох з них - на завершальному етапі. 123 медичні заклади проходять тендерні процедури", - йдеться в повідомленні.

Програма "Промінь надії" - це спільна ініціатива Єврокомісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров'я, що реалізується з березня 2023 року у межах механізму Фонду підтримки енергетики України за координації Секретаріату енергетичного співтовариства.