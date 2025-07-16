На Київщині викрили масштабне виробництво фальсифікованої кави, організатори мають елітний автопарк

Бюро економічної безпеки повідомили про підозру організатору та 5 його спільникам, які налагодили масштабне виробництво фальсифікованої кави у складських приміщеннях на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, підроблену продукцію виготовляли та збували під виглядом оригінальної – оптом і вроздріб через інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках.

Крім того, за наявною інформацією, підозрювані легалізували понад 100 млн грн доходів, отриманих від протиправної діяльності.

Під час проведення слідчих дій вилучено обладнання для виготовлення, обробки та фасування кавової продукції, поліграфічне обладнання, готову продукцію, готівку, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність.

Крім того, як повідомляє БЕБ, вилучено 11 елітних автомобілів марок Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz S 65, Ford Explorer, Dodge Durango, Dodge Charger, Chrysler 300 S, Chrysler 300, CHEVROLET CORVETTE та інші.

Нагадаємо:

Правоохоронці викрили кримінальну мережу, яка налагодила в Україні масштабний бізнес із виробництва та збуту фальсифікованої агропродукції.

Зловмисники організували 8 підпільних цехів, де в промислових масштабах виготовляли пестициди. Сировину для їх виробництва, яка містила сильнодіючі та отруйні речовини, фігуранти замовляли та отримували з Китаю.