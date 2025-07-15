В Україні викрили масштабне виробництво підробок агрохімії під виглядом товарів відомих брендів

Правоохоронці викрили кримінальну мережу, яка налагодила на території держави масштабний бізнес із виробництва та збуту фальсифікованої агропродукції.

Про це повідомляє Національна поліція.

Зазначається, що до складу злочинної спільноти входило 8 угруповань, учасниками яких було більше 20 громадян України.

"Зловмисники організували 8 підпільних цехів, де в промислових масштабах виготовляли пестициди. Сировину для їх виробництва, яка містила сильнодіючі та отруйні речовини, фігуранти замовляли та отримували з Китаю", – повідомляють правоохоронці.

За їхніми даними, надалі члени угруповання маркували незаконно виготовлену сільськогосподарську продукцію товарними знаками провідних агрохімічних компаній Європи та США. З цією метою на території Київської та Одеської областей створили 2 цехи з виробництва відповідної поліграфічної продукції (захисних голограм, етикеток, упаковок, інструкцій тощо).

Крім того, у Харківській області функціонувало окреме виробництво тари для контрафактної продукції.

В Нацполіції повідомляють, що збут фальсифікованої продукції під виглядом оригінальних товарів здійснювався на території України та країн ЄС через онлайн-магазини та логістичні компанії.

Протягом березня-липня поточного року зловмисники виготовили понад 400 тонн контрафактної агрохімічної продукції. За даними поліції, очікуваний дохід від її реалізації складав понад 200 мільйонів грн.

Правоохоронці провели 89 обшуків за місцями здійснення протиправної діяльності на території Київської, Закарпатської Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей та столиці.

За результатами виявлено та вилучено понад 175 тонн контрафактної продукції та сировини для її виготовлення, етикетки, пластикову ⁠тару, голографічні захисні елементи різних торгових марок та обладнання для їх виготовлення, банківські картки, документи, печатки суб’єктів господарювання, "чорнові" записи, грошові кошти в українській та іноземній валюті на загальну суму, еквівалентну близько 9 мільйонам гривень та 20 автомобілів.

Орієнтовна вартість вилученої фальсифікованої продукції та компонентів для її виготовлення складає понад 100 мільйонів гривень, повідомляє поліція.

Після отримання результатів експертних досліджень вилученої продукції буде вирішено питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

Нагадаємо:

Державна митна служба повідомила про викриття кількох угруповань, що вивозила автомобілі на територію України під виглядом гуманітарної допомоги.