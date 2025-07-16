На Киевщине разоблачили масштабное производство фальсифицированного кофе, организаторы имеют элитный автопарк
Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении организатору и 5 его сообщникам, которые наладили масштабное производство фальсифицированного кофе в складских помещениях на Киевщине.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
По данным следствия,поддельную продукцию изготавливали и сбывали под видом оригинальной - оптом и в розницу через интернет, пункты розничной торговли и на местных рынках.
Кроме того, по имеющейся информации, подозреваемые легализовали более 100 млн грн доходов, полученных от противоправной деятельности.
Во время проведения следственных действий изъято оборудование для изготовления, обработки и фасовки кофейной продукции, полиграфическое оборудование, готовая продукция, наличные, компьютерная техника, мобильные телефоны, документация и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.
Кроме того, как сообщает БЭБ, изъято 11 элитных автомобилей марок Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz S 65, Ford Explorer, Dodge Durango, Dodge Charger, Chrysler 300 S, Chrysler 300, CHEVROLET CORVETTE и другие.
Напомним:
Правоохранители разоблачили криминальную сеть, которая наладила в Украине масштабный бизнес по производству и сбыту фальсифицированной агропродукции.
Злоумышленники организовали 8 подпольных цехов, где в промышленных масштабах изготавливали пестициды. Сырье для их производства, которое содержало сильнодействующие и ядовитые вещества, фигуранты заказывали и получали из Китая.