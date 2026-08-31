Росіяни атакували промислове підприємство У Кривому Розі реактивним "шахедом"

Російські загарбники 31 серпня 2026 року атакували Кривий Ріг, внаслідок чого було пошкоджено промислове підприємство міста.

Про це повідомляє Олександр Вілкул.

Про яке саме підприємство йде мова – невідомо. Ворожа атака дронами на Кривий Ріг все ще тривала на 9:57.

У ніч на 31 серпня у Криворізькому районі ворог атакував дронами Зеленодольську громаду, Нікополь та Покровську громаду.

Нагадаємо:

У понеділок вранці столична влада повідомила про загоряння складських приміщень в Деснянському районі Києва.