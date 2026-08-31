Росіяни атакували промислове підприємство У Кривому Розі реактивним "шахедом"
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Російські загарбники 31 серпня 2026 року атакували Кривий Ріг, внаслідок чого було пошкоджено промислове підприємство міста.
Про це повідомляє Олександр Вілкул.
Про яке саме підприємство йде мова – невідомо. Ворожа атака дронами на Кривий Ріг все ще тривала на 9:57.
У ніч на 31 серпня у Криворізькому районі ворог атакував дронами Зеленодольську громаду, Нікополь та Покровську громаду.
Нагадаємо:
У понеділок вранці столична влада повідомила про загоряння складських приміщень в Деснянському районі Києва.