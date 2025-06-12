На Київщині ліквідували діяльність семи нелегальних гральних закладів

Бюро економічної безпеки України у Київській області викрили та припинили діяльність семи нелегальних гральних закладів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними правоохоронців, підпільні зали працювали в нежитлових приміщеннях у містах Біла Церква, Буча, Ірпінь, Обухів, Васильків у закритому форматі, зокрема і в період комендантської години. Доступ до них мали лише перевірені клієнти — потрапити всередину можна було виключно за попередньою домовленістю з адміністраторами.

Під час обшуків БЕБ вилучило понад 100 одиниць комп’ютерної техніки, камери відеоспостереження, мобільні телефони, реєстратори розрахункових операцій, а також чорнову бухгалтерію. Орієнтовна вартість вилученого майна 2 млн грн.

Наразі встановлюється повне коло причетних. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки викрило та припинило діяльність трьох нелегальних гральних закладів у Білій Церкві, Вишневому та Миронівці Київської області.