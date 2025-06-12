На Киевщине ликвидировали деятельность семи нелегальных игорных заведений

Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность семи нелегальных игорных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По данным правоохранителей, подпольные залы работали в нежилых помещениях в городах Белая Церковь, Буча, Ирпень, Обухов, Васильков в закрытом формате, в том числе и в период комендантского часа. Доступ к ним имели только проверенные клиенты - попасть внутрь можно было исключительно по предварительной договоренности с администраторами.

Во время обысков БЭБ изъяло более 100 единиц компьютерной техники, камеры видеонаблюдения, мобильные телефоны, регистраторы расчетных операций, а также черновую бухгалтерию. Ориентировочная стоимость изъятого имущества 2 млн грн.

Сейчас устанавливается полный круг причастных. Продолжается досудебное расследование.

Напомним:

Бюро экономической безопасности разоблачило и прекратило деятельность трех нелегальных игорных заведений в Белой Церкви, Вишневом и Мироновке Киевской области.