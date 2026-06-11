В Україні запускають єдину систему підтримки ВПО: що передбачає

Уряд схвалив стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2030 року, яка формує єдиний державний підхід до підтримки ВПО та громад, які їх приймають.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Підготовка стратегії супроводжувалася громадськими обговореннями та діалогом з Радами ВПО, громадськими організаціями й міжнародними партнерами. Під час консультацій враховувалися реальні потреби та виклики, з якими стикаються ВПО, говориться у повідомленні.

"Раніше в Україні не було єдиного маршруту підтримки внутрішньо переміщених осіб — окремі рішення допомагали закривати певні потреби, але це не були об'єднані в цілісну систему", – зазначили у відомстві.

Стратегія до 2030 року вперше визначає такий маршрут: від моменту переміщення до інтеграції в громаду або добровільного повернення додому.

У документі закладено комплексну та безперервну підтримку ВПО, що охоплює всі етапи: від моменту переміщення до адаптації, інтеграції чи добровільного повернення, з фокусом на відновлення самостійності та індивідуальні потреби кожної людини.

Стратегія визначає посилення координації державної політики щодо ВПО, підтримку адаптації та інтеграції у приймаючі громади, адресну допомогу людям і громадам, а також створення умов для безпечного повернення.

Зокрема, планується створення координаційної платформи за участі органів влади, громадських та міжнародних організацій. Вона має стати простором для спільної роботи над вирішенням проблемних питань ВПО та вдосконаленням законодавства у сфері внутрішнього переміщення.

Також передбачено запуск єдиної цифрової платформи підтримки ВПО, через яку люди зможуть отримувати необхідну інформацію та послуги, а держава — краще враховувати потреби й зворотний зв'язок ВПО.

Окрему увагу приділено посиленню роботи мультидисциплінарних команд у транзитних центрах, щоб люди могли швидше отримувати базову допомогу, проходити індивідуальне оцінювання потреб та отримувати необхідну підтримку після переміщення.

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