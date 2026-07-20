У ремонт кладовища у Києві "зашили" будматеріали у півтора раза дорожче ринку – ЗМІ

У ремонт Берковецького кладовища у Києві вартістю 362 мільйона гривень, який передбачає дорожні роботи та встановлення монументу, "зашили" будматеріали у 1,5-2,5 раза дорожче ринку.

Про це пишуть "Наші гроші".

Ритуальна служба СКП "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" Київської міської державної адміністрації за результатами тендеру замовила ТОВ "Дорбау" ремонт Міського кладовища за 362,36 млн грн.

До кінця 2027 року виконають капремонт об'єктів благоустрою на ділянках для почесних поховань Міського (Берковецького) кладовища по вул. Стеценка, 18.

Йдеться про дорожні роботи, влаштування тротуару, огорожі, плато і зовнішнього освітлення та встановлення намогильних споруд, флагштоків і монументу.

Проєктування виконували ФОП Молчанова Ірина Анатоліївна і ФОП Черкаска Тетяна Вікторівна, а позитивний експертний звіт видало ДП "Спеціалізована державна експертна організація-центральна служба української державної будівельної експертизи", зазначено у публікації.

Закупівля фінансується з міського бюджету: 78,48 млн грн цього року, а решта – наступного. Роботи оплачуватимуть протягом десяти банківських днів після їхнього виконання, але договір дозволяє аванс.

"Договірна ціна динамічна, тобто фактично платити можуть по цінах, що відрізняються від кошторису в меншу сторону", – пишуть "Наші гроші".

Для участі в торгах підрядник мав погодитись на можливе відтермінування платежів на період дії воєнного стану в Україні, а також протягом шести місяців після його закінчення.

"Тобто гроші за виконані роботи учасник тендеру може отримати взагалі невідомо коли, якщо замовник не вирішить з якихось причин заплатити раніше. Ця "заточка" дозволяє замовнику окремо торгуватись з підрядником стосовно строків оплати", – зазначає сайт.

Найбільше коштів припадає на гранітні намогильні споруди за затвердженими Київрадою зразками, ціни яких неможливо порівняти з ринком. Але також значні суми йдуть на дорожні матеріали по високих цінах, пишуть "Наші гроші". Дорожні роботи заплановано на липень-жовтень цього року.

Наприклад, асфальтобетон крупнозернистий щільний типу А марки 1 на БМПА 50/70-60 врахували по 11 526 грн/т, а асфальтобетон дрібнозернистий щільний типу А на БМПП 50/70-65 – по 11 995 грн/т (ціни вказано з ПДВ).

У червні на тендерах "Київавтодору" подібний асфальтобетон дрібнозернистий щільний типу А марки 1 на БМКА 50/70-60 і 50/70-65 коштував 8 850 грн/т, що на чверть дешевше, зауважують аналітики.

"Травневий моніторинг цін ДП "НІРІ" Держвідновлення показав, що на Київщині середня ціна крупнозернистого щільного асфальтобетону марки 1 на БМП (БМК) складала 6 083 грн/т, а дрібнозернистого – 6 405 грн/т. Це майже вдвічі дешевше від кошторисних цін", – зауважують "Наші гроші".

Раніше, в квітні на тендері "Київавтодору" такий самий асфальтобетон крупнозернистий щільний типу А марки 1 на БМПА 50/70-60 коштував 7 750 грн/т, що в півтора дешевше.

Щебенево-піщані суміші С-5 та С-7 включили по 1 724 грн/куб. м. Травневий моніторинг показує середні ціни 1 063 грн/куб. м і 842 грн/куб. м, що в півтора-два раза дешевше.

Флагштоки із нержавіючої сталі марки 304 висотою 3,0 м із тризубом та блоком підняття прапору врахували по 6 060 грн. У той же час "Лідер-Агро" пропонує різні флагштоки з нержавіючої сталі висотою 3,0 м із тризубом під різні варіанти монтажу по 3 800-4 000 грн, але без блоку підняття прапору.

Нагадаємо:

Раніше Антимонопольний комітет України на 9,2 мільйона гривень оштрафував товариства "КМ БУД" та "Муніципальна будівельна група" за змову під час тендеру з реконструкції тепломережі у Вишневому на Київщині.