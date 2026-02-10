Росіяни вдарили по об’єкту енергетики на Одещині – спалахнула пожежа, люди без світла

Наслідки російського удару по об'єкту енергетики на Одещині уночі 10 лютого. Фото з Telegram Олега Кіпера

Населені пункти у трьох громадах Одеської області частково залишились без електропостачання внаслідок російського удару по об'єкту енергетики уночі 10 лютого.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі ворог завдав чергового цинічного удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. На півдні регіону зафіксовано пошкодження об'єкта енергетики, виникла пожежа. Також пошкоджено адміністративну будівлю".

Деталі: За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Водночас через удар частково знеструмлено населені пункти у трьох громадах області.

За словами Кіпера, об'єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення від генераторів.

"Триває ліквідація наслідків та відновлення електропостачання", – підсумував голова ОВА.



