Bitcoin продовжує падати: оновив антирекорд

Головна криптовалюта світу Bitcoin 24 лютого продовжила зниження, що призвело до найстрімкішого місячного падіння криптовалютної індустрії у 2022 році.

Про це повідомляє Bloomberg.

Криптовалюта впала на 2,9% до $62 701 і коливалася близько $63 150 о 7 ранку в Нью-Йорку.

Загалом у лютому вона впала більш ніж на 19%, що є найгіршим місячним показником з червня 2022 року.

Біткоїн також прямує до п'ятого поспіль місячного падіння, що стане його найдовшою серією втрат з 2018 року — важкого періоду для криптовалютних ринків.

Падіння відбувається на тлі зростання настроїв уникнути ризиків на світових ринках після того, як президент США Дональд Трамп оголосив свої плани про підвищення світових тарифів до 15%, і це занепокоїло інвесторів.

Нагадаємо:

Курс головної криптовалюти світу, Bitcoin, 23 лютого впав через світову нестабільність та митну політику президента США Дональда Трампа.

У ніч з 22 на 23 лютого Bitcoin упав на 4,8% та почав торгуватися за 64 300 дол. – найнижчий показник з 6 лютого 2026 року.