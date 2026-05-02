MSC запускає контейнеровози новим маршрутом, який обходить Ормуз

MSC з'єднає Європу з ізольованими портами Близького Сходу, використовуючи вантажівки через Саудівську Аравію та менші судна в Перській затоці замість транзиту через заблоковану протоку Ормуз.

Про це пише агентство Bloomberg.

Найбільший у світі контейнерний перевізник Mediterranean Shipping Co. SA, у повідомленні, опублікованому в суботу, заявив, що перший рейс відбудеться 10 травня з Антверпена, у маршруті, який включає, зокрема, зупинки в Німеччині, Італії, Іспанії.

Контейнеровоз пройде через Суецький канал у Червоне море та зайде у два порти на західному узбережжі Саудівської Аравії — Джидду та порт Короля Абдалли.

Звідти мережа використовує вантажівки, щоб досягти східного узбережжя півострова, де допоміжні судна з'єднуватимуться з "морськими воротами", включаючи Абу-Дабі та Джебель-Алі в Дубаї.

Тож, Маршрут MSC обходить Ормуз, з'єднуючи Європу з портами Перської затоки.

Вантажівки перевозитимуть вантажі між портом короля Абдалли поблизу Джидди та Даммамом, з морськими сполученнями до Джебель-Алі та Абу-Дабі в ОАЕ, повідомляє Bloomberg.

Трафік через протоку був серйозно обмежений з моменту нападу США та Ізраїлю на Іран 28 лютого, і немає жодних ознак того, що її незабаром відкриють. Це тривале блокування змушує судноплавні компанії шукати наземні альтернативи, зазначає агентство.

Рух танкерів навколо мису Доброї Надії в середині квітня досяг рекордного рівня, що підкреслює структурний зсув у бік довшого морського маршруту, оскільки війна на Близькому Сході затягується і відштовхує судноплавство від Перської затоки та Суецького каналу.

Тим часом, за даними військово-морських сил Європейського Союзу, які патрулюють регіон Аденської затоки, війна в Ірані сприяє відродженню морського піратства біля узбережжя Сомалі.