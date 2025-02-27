Бізнес найпопулярнішого ютубера MrBeast оцінюють у 5 мільярдів доларів: компанія шукає інвестицій

Ютубер-мільярдер MrBeast (Джиммі Дональдсон) веде переговори про залучення інвестицій у свою компанію, яку оцінюють у 5 млрд дол.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найпопулярніший творець на YouTube розмовляв з кількома фінансовими фірмами та заможними людьми про інвестування. Переговори все ще перебувають на ранній стадії, і поки що незрозуміло, хто інвестуватиме, і чи буде це зроблено за цільовою ціною.

Дональдсон планує використати кошти для розвитку своїх бізнесів, зокрема бренду шоколаду Feastables, компанії Lunchly, що спеціалізується на виробництві закусок, а також студії з виробництва відео. За даними двох джерел, його підприємства принесли понад 400 млн дол минулого року.

Ютубер уже залучав інвестиції раніше, зокрема від нью-йоркської компанії Alpha Wave Global. Поки що невідомо, хто саме вкладе кошти в його бізнес і чи погодяться інвестори на заявлену оцінку.

Feastables продає шоколадні батончики в США та Канаді, а от інший його проєкт – мережа доставки бургерів MrBeast Burger – опинився у центрі судової суперечки з партнером Дональдсона.

Нагадаємо:

MrBeast, найпопулярніший та найприбутковіший YouTube-блогер, планує позмагатись за купівлю американського підрозділу TikTok.