Бизнес самого популярного ютубера MrBeast оценивают в 5 миллиардов долларов: компания ищет инвестиций

Ютубер-миллиардер MrBeast (Джимми Дональдсон) ведет переговоры о привлечении инвестиций в свою компанию, которую оценивают в 5 млрд долл.

Об этом сообщает Bloomberg.

Самый популярный создатель на YouTube разговаривал с несколькими финансовыми фирмами и состоятельными людьми об инвестировании. Переговоры все еще находятся на ранней стадии, и пока непонятно, кто будет инвестировать, и будет ли это сделано по целевой цене.

Дональдсон планирует использовать средства для развития своих бизнесов, в частности бренда шоколада Feastables, компании Lunchly, специализирующейся на производстве закусок, а также студии по производству видео. По данным двух источников, его предприятия принесли более 400 млн долл в прошлом году.

Ютубер уже привлекал инвестиции ранее, в частности от нью-йоркской компании Alpha Wave Global. Пока неизвестно, кто именно вложит средства в его бизнес и согласятся ли инвесторы на заявленную оценку.

Feastables продает шоколадные батончики в США и Канаде, а вот другой его проект - сеть доставки бургеров MrBeast Burger - оказался в центре судебного спора с партнером Дональдсона.

Напомним:

MrBeast, самый популярный и самый прибыльный YouTube-блогер, планирует побороться за покупку американского подразделения TikTok.