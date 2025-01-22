Найпопулярніший YouTube-блогер хоче купити TikTok

MrBeast, найпопулярніший та найприбутковіший YouTube-блогер, планує позмагатись за купівлю американського підрозділу TikTok.

Про це повідомляє The Guardian.

Блогер Джиммі Дональдсон, який використовує псевдонім MrBeast, співпрацює з технологічним підприємцем Джессі Тінслі аби спільно купити американську частину соцмережі TikTok.

Це відбулося після того, як Дональд Трамп заявив, що відкритий до можливості покупки TikTok американськими мільярдерами, зокрема Ілоном Маском та Ларрі Еллісоном.

Трамп оцінив додаток в 1 трильйон доларів і зазначив, що готовий підтримати угоду з будь-яким з цих бізнесменів.

MrBeast раніше заявляв у соцмережах, що готовий придбати TikTok, щоб уникнути його блокування: "Я куплю TikTok, щоб його не забанили". В останні тижні у своєму TikTok профілі MrBeast залишив підпис "Новий СЕО TikTok?".

Нагадаємо:

21 січня президент Дональд Трамп підписав указ про відтермінування на 75 днів заборони популярного додатка для розміщення коротких відео TikTok, який мав бути закритий 19 січня.