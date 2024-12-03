Морской экспорт нефти из России подскочил перед ключевыми переговорами ОПЕК+

Морской экспорт российской нефти вырос накануне обсуждений ОПЕК+ относительно производственной политики на начало 2025 года на фоне признаков того, что альянсу, возможно, придется в третий раз отложить планы начать возврат баррелей на рынок.

Об этом пишет Bloomberg.

Средние четырехнедельные объемы выросли примерно на 50 тыс баррелей в сутки в период до 1 декабря, что было обусловлено ростом еженедельных поставок впервые за три недели.

Рост был сконцентрирован в западных портах страны, где потоки со всех экспортных терминалов восстановились после двух недель ниже нормы показателей.

Нагрузка на ключевой тихоокеанской площадке Козьмино страдала от сильных ветров в течение части недели, что сократило операции на треть.

В целом 30 танкеров загрузили 23,5 млн баррелей российской нефти за неделю до 1 декабря. Этот объем увеличился с пересмотренных 19,5 млн баррелей на 26 судах на предыдущей неделе.

Добовые поставки нефти за неделю до 1 декабря выросли примерно на 570 тыс баррелей до 3,36 млн баррелей. Рост был обусловлен увеличением потоков из западных портов страны, а также увеличением количества судов, выходивших из портов Балтийского, Черного и Арктического морей.

Меньше волатильные средние четырехнедельные потоки также выросли, впервые за три недели увеличившись в среднем до 3,13 млн баррелей в сутки, что на 50 тыс баррелей больше по сравнению с пересмотренным показателем за период до 24 ноября.

Поставки нефти в 2024 году примерно на 60 тыс баррелей в сутки, или на 1,8%, ниже среднего показателя за весь 2023 год.

Доходы Кремля от продажи нефти выросли, причем небольшое снижение средненедельных цен на основные российские нефтяные потоки лишь частично компенсировало скачок недельных объемов экспорта. За неделю до 1 декабря валовая стоимость поставок Москвы выросла примерно на 230 миллионов долларов до 1,5 миллиарда долларов.

Напомним:

Россия поставила Северной Корее более миллиона баррелей нефти в обмен на оружие и солдат.

ОПЕК+ достигает прогресса в достижении договоренности об отсрочке возобновления добычи нефти еще на три месяца.