Морожена риба в квітні подорожчала

У квітні 2025 року середня споживча ціна мороженої риби зросла на 1,3% ‒ до 191,22 грн/кг проти 188,84 грн/кг у березні.

Про це з посиланням на дані Державної служби статистики пише Agrotimes.ua.

Якщо порівняти з квітнем 2024 року, середня споживча ціна мороженої риби зросла на 12% – зі 170,7 грн/кг.

Держстат зауважує, що дані наведені без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій і частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що м’ясо птиці в Україні з початку року подорожчало на 7%, а порівняно з квітнем минулого року на 11,5%.

Станом на 20 травня, курячі стегна в Україні коштують в середньому 129,37 гривні за кілограм. Вартість курячого філе становить в середньому 219,37 гривні, тоді як курячі тушки коштують 109,80 гривні за кілограм.

Раніше повідомлялося, що річна споживча інфляція вершкового масла в січні продовжила зростати та досягла майже 34% до січня 2024 року. Це рекордний показник за останні 10 років. Основним драйвером є товарний ринок – нефасоване масло, яке продається великими партіями, зокрема експортується або імпортується.

Також повідомлялося, що в Україні було зафіксовано чергове зростання цін на торішні буряки. За підрахунками аналітиків, виробники реалізують торішні коренеплоди за ціною 25-33 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.