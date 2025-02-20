Подорожчання масла сягнуло 10-річного рекорду: яка причина

Річна споживча інфляція вершкового масла в січні продовжила зростати та досягла майже 34% до січня 2024 року. Це рекордний показник за останні 10 років.

Про це повідомляє експерт молочного ринку Максим Фастєєв, пише "Інфагро".

"Основним драйвером є товарний ринок – нефасоване масло, яке продається великими партіями, зокрема експортується або імпортується", – каже він.

За його словами, річна споживча інфляція вершкового масла може прискоритись за підсумками лютого або березня, але це відбудеться вже не через подорожчання продукту в магазині, а через низьку базу попереднього періоду.

Він зазначає, що споживчі ціни на масло вже стабілізуються, про що свідчать випадки акційних пропозицій.

"Весною маємо побачити більш чіткий тренд до зниження кінцевої вартості продукту", – прогнозує Фастєєв.

Нагадаємо:

Річна інфляція в Україні у січні склала 12,9% (в порівнянні з січнем 2024 року) проти 12% у грудні.