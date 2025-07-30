Молочно-товарні ферми збільшили обсяги надою молока

У червні в Україні вироблено 657 тис. тонн молока-сировини, і частка підприємств у виробництві молока-сировини склала 39%, а господарств населення – 61%.

Про це повідомляє комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України.

Підприємства в червні виробили 257,7 тис. тонн молока-сировини, що на 12,4 тис. тонн менше (-4,6%) порівняно з травнем 2025 року, але на 5 тис. тонн більше (+2%) порівняно з червнем 2024 року.

У господарствах населення обсяги надою в червні 2025 року становили 400 тис. тонн молока, що на 16 тис. тонн менше (-14%) відносно травня 2025 року і на 53 тис. тонн менше (-12%) відносно червня 2024 року, говориться у повідомленні.

У січні-червні 2025 року молочно-тваринні ферми виробили 1,56 млн тонн молока-сировини, що на 63 тис. тонн більше (+4%) відносно минулорічного періоду. присадибний сектор виробив 1,82 тис. тонн молока-сировини, що на 242 тис. тонн менше (-12%) відносно минулорічного періоду.

"Молочна галузь України зазнає значних викликів через війну, зокрема через втрати поголів'я худоби, руйнування інфраструктури та перебої з постачанням. Проте, галузь адаптується, переміщуючи виробництво та намагаючись зберегти обсяги виробництва молока та молочних продуктів", – зазначають у парламентському комітеті.

Молочно-товарні ферми (МТФ) Західної України компенсують скорочення надою у східних та південних областях внаслідок триваючих військових дій, повідомляє комітет, посилаючись на дані Асоціації виробників молока.

Обсяги виробництва молока найбільше наростили сільгосппідприємства у Львівській області (+21%), Закарпатській області (+20%), Хмельницькій області (+17%), Миколаївській області (+13%) та Тернопільській області (+10%) відносно минулорічного періоду.

У січні – червні 2025 року МТФ наростили обсяги виробництва молока-сировини в 14 областях. Лідерами за обсягами виробництва молока-сировини залишаються області центру та півночі України.

Однак найбільші обсяги зростання виробництва молока-сировини спостерігаються у Львівській, Закарпатській та Хмельницькій областях, що пов’язано з будівництвом нових МТФ на заході України. Вони компенсують скорочення надою у східних та південних областях внаслідок воєнних дій.

Обсяги виробництва молока-сировини на МТФ в Україні стримує неготовність молокопереробних підприємств купувати його за справедливою закупівельною ціною в умовах зростання виробничих витрат фермерів, зазначає парламентський комітет. посилаючись на профільну асоціацію.

"Також невизначеність на ринку також стримує МТФ від суттєвого нарощення обсягів надою в перспективі. Після відміни Єврокомісією в червні автономних торгівельних заходів (АТЗ), Україна та ЄС переглянули торгову угоду, погодивши нові квоти на експорт української молочної продукції за умови поступового переходу до стандартів ЄС до 2028 року", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у другій половині липня закупівельні ціни на молоко зросли через дефіцит молока-сировини та високий експортний попит на біржові товари. Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 22 липня склала 16,14 грн/кг без ПДВ, що на 14 коп. більше ніж місяць тому.

Раніше повідомлялося, що у січні-червні 2025 року Україна відправила на експорт 9,3 тис. тонн вершкового масла, що в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. У грошовому еквіваленті експорт вершкового масла зріс у 4,2 раза, як порівняти з І півріччям 2024 року, – до $66,6 млн.

Раніше повідомлялося, що Україна різко скоротила експорт молочної продукції до ЄС. У червні 2025 року було експортовано 12,38 тис тонн молочних продуктів на суму 45,63 млн дол. Відносно травня натуральні обсяги експорту скоротилися на 17%, а порівняно з червнем 2024 року виросли на 12%.

У той час, як імпорт молочних продуктів у червні знизився: Україна імпортувала 4,46 тис. т на суму 24,03 млн дол. Відносно травня 2025 року натуральні обсяги імпорту скоротилися на 12%, а відносно червня 2024 року збільшилися на 6,6%, уточнили у асоціації.