Молочно-товарные фермы увеличили объемы надоя молока

В июне в Украине произведено 657 тыс. тонн молока-сырья, и доля предприятий в производстве молока-сырья составила 39%, а хозяйств населения - 61%.

Об этом сообщает комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Украины.

Предприятия в июне произвели 257,7 тыс. тонн молока-сырья, что на 12,4 тыс. тонн меньше (-4,6%) по сравнению с маем 2025 года, но на 5 тыс. тонн больше (+2%) по сравнению с июнем 2024 года.

В хозяйствах населения объемы надоя в июне 2025 года составили 400 тыс. тонн молока, что на 16 тыс. тонн меньше (-14%) относительно мая 2025 года и на 53 тыс. тонн меньше (-12%) относительно июня 2024 года, говорится в сообщении.

В январе-июне 2025 года молочно-животные фермы произвели 1,56 млн тонн молока-сырья, что на 63 тыс. тонн больше (+4%) относительно прошлогоднего периода. приусадебный сектор произвел 1,82 тыс. тонн молока-сырья, что на 242 тыс. тонн меньше (-12%) относительно прошлогоднего периода.

"Молочная отрасль Украины испытывает значительные вызовы из-за войны, в частности из-за потери поголовья скота, разрушения инфраструктуры и перебоев с поставками. Однако, отрасль адаптируется, перемещая производство и пытаясь сохранить объемы производства молока и молочных продуктов", - отмечают в парламентском комитете.

Молочно-товарные фермы (МТФ) Западной Украины компенсируют сокращение надоя в восточных и южных областях в результате продолжающихся военных действий, сообщает комитет, ссылаясь на данные Ассоциации производителей молока.

Объемы производства молока больше всего нарастили сельхозпредприятия во Львовской области (+21%), Закарпатской области (+20%), Хмельницкой области (+17%), Николаевской области (+13%) и Тернопольской области (+10%) относительно прошлогоднего периода.

В январе - июне 2025 года МТФ нарастили объемы производства молока-сырья в 14 областях. Лидерами по объемам производства молока-сырья остаются области центра и севера Украины.

Однако наибольшие объемы роста производства молока-сырья наблюдаются во Львовской, Закарпатской и Хмельницкой областях, что связано со строительством новых МТФ на западе Украины. Они компенсируют сокращение надоя в восточных и южных областях в результате военных действий.

Объемы производства молока-сырья на МТФ в Украине сдерживает неготовность молокоперерабатывающих предприятий покупать его по справедливой закупочной цене в условиях роста производственных затрат фермеров, отмечает парламентский комитет. ссылаясь на профильную ассоциацию.

"Также неопределенность на рынке также сдерживает МТФ от существенного наращивания объемов надоя в перспективе. После отмены Еврокомиссией в июне автономных торговых мер (АТЗ), Украина и ЕС пересмотрели торговое соглашение, согласовав новые квоты на экспорт украинской молочной продукции при условии постепенного перехода к стандартам ЕС до 2028 года", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что во второй половине июля закупочные цены на молоко выросли из-за дефицита молока-сырья и высокий экспортный спрос на биржевые товары. Средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на 22 июля составила 16,14 грн/кг без НДС, что на 14 коп. больше чем месяц назад.

Ранее сообщалось, что в январе-июне 2025 года Украина отправила на экспорт 9,3 тыс. тонн сливочного масла, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном эквиваленте экспорт сливочного масла вырос в 4,2 раза в сравнении с І полугодием 2024 года - до $66,6 млн.

Ранее сообщалось, что Украина резко сократила экспорт молочной продукции в ЕС. В июне 2025 года было экспортировано 12,38 тыс тонн молочных продуктов на сумму 45,63 млн долл. Относительно мая натуральные объемы экспорта сократились на 17%, а по сравнению с июнем 2024 года выросли на 12%.

В то время, как импорт молочных продуктов в июне снизился: Украина импортировала 4,46 тыс. т на сумму 24,03 млн долл. Относительно мая 2025 года натуральные объемы импорта сократились на 12%, а относительно июня 2024 года увеличились на 6,6%, уточнили в ассоциации.