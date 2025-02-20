Таможенная служба объяснила данные об экспорте украинской стали в РФ в 2024 году

Таможенная служба объяснила данные об экспорте украинской стали в РФ на 21,04 млн долл. в 2024 году несмотря на официальный запрет.

Об этом говорится в ответе таможни на запрос ЭП.

"В статистических данных за 2024 год отражена информация об экспорте стали в РФ из-за того, что одна из отечественных металлургических компаний в 2024 году оформила дополнительные декларации на товары, которые были выпущены за пределы таможенной территории Украины еще до 24.02.2022 года и до введения запрета на экспорт товаров в РФ", - говорится в сообщении.

То есть, как пояснили в Таможенной службе, речь идет об операциях, которые произошли раньше, а оформление документов было завершено в 2024 году.

Отмечается, что значительная доля украинского экспорта включает перевозки больших объемов сырья, поэтому с целью упрощения процедур и ускорения таможенного оформления законодательство предусматривает использование дополнительных деклараций к периодическим таможенным декларациям.

"Периодическая таможенная декларация позволяет компаниям декларировать регулярные поставки товаров в упрощенном виде, а уже после завершения поставки подавать подробные данные в дополнительной таможенной декларации", - пояснили в Гостаможслужбе.

Напомним:

Из данных Государственной таможенной службы выплыло, что в 2024 году Украина поставила в Россию металлопродукции на общую сумму 21,04 млн долл, несмотря на официальный запрет.