Міста мають ресурс залучати людей для ліквідації наслідків ударів РФ – Зеленський

Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів – міста мають ресурс для залучення людей на роботу, вважає президент Володимир Зеленський.

Про це президент Володимир Зеленський написав у Телеграм.

"Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів – міста мають ресурс для залучення людей на роботу", – написав він після спеціального енергетичного селектора.

Зеленський вважає, що для стабілізації ситуації Києву потрібні додаткові заходи і залучення ресурсів.

"Київ та область, Харків та область, Сумщина, Чернігів та область, Дніпровщина – регіони, де ситуація зараз найскладніша. Ремонтні бригади та ДСНС України, працівники енергетичних компаній, комунальних служб задіяні по максимуму", – написав він у Телеграм.

За його даними, станом на сьогоднішній ранок близько 4000 будинків у Києві досі без тепла, майже 60 % столиці – без електрики.

"За звітами міської влади, залучених сил достатньо, але потрібен час. Не погоджуюсь із цією оцінкою – потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів", – зауважив Зеленський.

Також, за його словами, прем'єр-міністр і міністр оборони перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації, – для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100 % персоналу.

Зеленський додав, що сьогодні очікує окрему доповідь урядовців по програмах підтримки українців та підприємств в умовах надзвичайної ситуації.

"Будуть також зустрічі та перемовини з партнерами, які можуть надати додаткову підтримку. Пріоритети для всіх очевидні: ракети для ППО, обладнання для енергетики, максимально оперативне виконання всіх робіт, які потрібн", – зазначив президент.

Нагадаємо:

У ніч з 20 на 21 січня російські загарбники атакували енергосистему країни, в результаті чого були знеструмлені споживачі у чотирьох областях.

Уряд ухвалив розпорядження про розподіл 2,56 мільярда гривень з резервного фонду держбюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації.

13 січня повідомляли, що Україна та ООН звернуться до країн-донорів з проханням надати додаткове фінансування на гуманітарну допомогу у відповідь на кризу, спричинену російськими обстрілами цивільної інфраструктури.

Найбільшими донорами плану гуманітарного реагування України в 2025 році були Європейська Комісія – $249,8 млн, Норвегія – $179,1 млн, Німеччина – $170,3 млн, США – $148,6 млн, Велика Британія – $103,6 млн, Швейцарія – $65,6 млн, Італія – $53,6 млн, Південна Корея – $49,5 млн, Данія – $37,2 млн та Франція – $28,7 млн.