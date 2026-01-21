Через атаки РФ за ніч – у чотирьох областях нові знеструмлення

Яка ситуація в енергосистемі на 21 січня

У ніч з 20 на 21 січня російські загарбники атакували енергосистему країни, в результаті чого були знеструмлені споживачі у чотирьох областях.

Про це повідомляє персслужба НЕК "Укренерго".

Знеструмлення, окрім інших регіонів країни, торкнулись споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Харківській областях.

Однією з найскладніших залишається енергетична ситуація у Києві та Київській області.

"Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у частині областей наразі застосовуються аварійні знеструмлення.

Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють", – йдеться у повідомленні.

21 січня споживання електроенергії зросло на 4,5% відносно минулої доби через менші обмеження світла у деяких регіонах.

"За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00. Раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень", – йдеться у повідомленні.

Одна з найбільших гірничовидобувних груп Ferrexpo призупиняє свою роботу через проблеми з електропостачанням в Україні.