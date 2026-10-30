У Києві будують переправу через Дніпро – міністр

У Києві розпочали роботи для забезпечення додаткових мостових переправ через Дніпро, перші з'являться вже на початку наступного року.

Про це заявив міністр інфраструктури та відновлення Микола Калашник під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він зауважив, що протягом останнього місяця Росія системно атакує мости України, намагаючись порушити транспортне сполучення та логістику. Масовані атаки було зафіксовано у Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові.

"Часу на розкачку немає, тому ми маємо ухвалювати оперативні рішення, серед них є ухвалений проєкт урядовий, який забезпечив швидке будівництво альтернативних мостових переправ через річки, у тому числі через Дніпро", – сказав міністр.

За його словами, загалом передбачається будівництво 21 переправи.

Нагадаємо:

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві будуватимуть переправи через Дніпро, а фахівці профільних установ тим часом напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостових переходів через річку Дніпро.

Під час атаки на Київ уночі 27 жовтня російська ракета влучила у Південний міст, внаслідок чого його тимчасово перекрили для руху транспорту.

Як повідомлялося, у Києві після російського удару в ніч на 27 жовтня не курсують поїзди метро між станціями "Славутич" і "Червоний хутір", зелена лінія працює на ділянці "Сирець" – "Видубичі".