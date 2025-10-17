Мінрозвитку запускає конкурс на міжобласні маршрути у новому форматі

Уперше конкурс на міжобласні автобусні маршрути відбудеться в електронному форматі – через Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки (ЄКІС).

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Відповідний функціонал був розроблений командою Укртрансбезпеки у співпраці з Мінрозвитку.

"Перший електронний буде оголошено 21 жовтня, і він охопить 38 об'єктів (43 міжобласних маршрути)", говориться у повідомленні.

Подати документи для участі можна буде з 22 жовтня до 14 листопада через ЄКІС. Проведення самого конкурсу заплановано 1 грудня, а його результати – 15 грудня.

"Для перевізника уся процедура подачі документів займає кілька хвилин, більшість із них формується автоматично", – зазначає відомство.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів ухвалив перехід до цифровізації процедури конкурсів на внутрішні автобусні маршрути, яка буде проходити через онлайн-кабінет перевізника.

Укртрансбезпеки визнала десять автотранспортних компаній важливими для національної економіки в особливий період.