Кабмін схвалив цифровізацію конкурсів на автобусні маршрути

Кабінет міністрів ухвалив перехід до цифровізації процедури конкурсів на внутрішні автобусні маршрути, яка буде проходити через онлайн-кабінет перевізника.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Перші цифрові конкурси відбудуться через чотири місяці з дати публікації постанови.

"Цифровізуємо процедуру конкурсів на внутрішні маршрути. Мова про міжобласні маршрути, конкурс щодо яких проводить Мінрозвитку. 28 лютого на засіданні уряду були ухвалени зміни до постанови №1081. Подача документів на конкурс та його проведення буде відбуватись через онлайн-кабінет перевізника в Єдиному комплексі інформаційних систем (ЄКІС)", - повідомили в міністерстві.

Наразі Мінвідновлення і "Укртрансбезпека" розробляють порядок, який відповідатиме постанові і дозволить проводити конкурси через онлайн кабінет перевізника.

"Наявний порядок проведення конкурсів на внутрішні маршрути містить низку проблем, але головне – він не відповідає вимогам часу та не дозволяє забезпечити оперативне реагування на попит, потребу у транспортному сполученні. Поруч з забюрократизованою процедурою, існує зарегульованість, невідповідність сучасним умовам організацій перевезень та наявність корупційних ризиків", - заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Вказується, що постановою передбачено збільшення прозорості конкурсів на внутрішньообласні і міжміські маршрути у регіонах, в тому числі через вимогу до організаторів перевезень – обласних і міських адміністрацій проводити відкриті засідання і онлайн-трансляцію у межах конкурсів на маршрути, здійснювати публікацію пакетів документів.

Нагадаємо:

Укртрансбезпеки визнала десять автотранспортних компаній важливими для національної економіки в особливий період.