Укртрансбезпеки визнала 10 компаній важливими для економіки під час війни
Укртрансбезпеки визнала десять автотранспортних компаній важливими для національної економіки в особливий період.
Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.
Мова йде про такі компанії:
1. ПП «АВ ТРАНС»;
2. ТОВ «Антрако»;
3. ТОВ «ІЛМ-Транс»;
4. ТОВ ПКФ «Молдінг»;
5. ТОВ «Технобуд В»;
6. ТОВ «Єврологістик»;
7. ТОВ «Рубантранс»;
8. ТОВ «Галактика-Транс»;
9. ТОВ «Транстон Логістик»;
10. ТОВ «МВ-Трансбуд».
На початку лютого 2025 року набрав чинності наказ Мінрозвитку № 50, яким затверджено критерії визначення підприємств та установ транспорту, туризму та будівництва в особливий період.
Підставою для ухвалення рішення про визначення підприємств, що мають важливе значення для національної економіки, є відповідність хоча б одному з критеріїв, зазначених у п. 1 цих Критеріїв.
Одним із критеріїв для автоперевізників зазначено наявність чинних договорів на міжнародні перевезення.
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