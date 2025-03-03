Укртрансбезпеки визнала 10 компаній важливими для економіки під час війни

Укртрансбезпеки визнала десять автотранспортних компаній важливими для національної економіки в особливий період.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

Мова йде про такі компанії:

1. ПП «АВ ТРАНС»;

2. ТОВ «Антрако»;

3. ТОВ «ІЛМ-Транс»;

4. ТОВ ПКФ «Молдінг»;

5. ТОВ «Технобуд В»;

6. ТОВ «Єврологістик»;

7. ТОВ «Рубантранс»;

8. ТОВ «Галактика-Транс»;

9. ТОВ «Транстон Логістик»;

10. ТОВ «МВ-Трансбуд».

На початку лютого 2025 року набрав чинності наказ Мінрозвитку № 50, яким затверджено критерії визначення підприємств та установ транспорту, туризму та будівництва в особливий період.

Підставою для ухвалення рішення про визначення підприємств, що мають важливе значення для національної економіки, є відповідність хоча б одному з критеріїв, зазначених у п. 1 цих Критеріїв.

Одним із критеріїв для автоперевізників зазначено наявність чинних договорів на міжнародні перевезення.

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