Мінрозвитку та "Херсонський порт" обговорили зміни умов договору концесії

У жовтні набудуть чинності законодавчі зміни, які дозволять адаптувати концесійні угоди до умов форс-мажору — зокрема, призупиняти строк договорів, змінювати фінансові умови та врегульовувати соціальні питання.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій під час засідання робочої групи щодо виконання умов концесійного договору Херсонського порту.

"Закон №4510 – ІХ створює нову рамку для залучення приватного капіталу до відбудови країни та передбачає спрощену процедуру підготовки й реалізації інфраструктурних проєктів у форматі державно-приватного партнерства, включно з можливістю залучення грантів", – повідомляє міністерство.

У центрі обговорення під час засідання був перегляд умов концесійного договору Херсонського порту з урахуванням соціального аспекту та особливостей відновлення портової інфраструктури.

На засіданні робочої групи взяли участь заступники Міністра Андрій Кашуба та Марина Денисюк, представники компанії-концесіонера ТОВ "Херсонський порт" і Адміністрації морських портів України, а також заступниця бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка.

"Херсонський порт — один із перших інфраструктурних об’єктів, переданих у концесію* в Україні. Після окупації регіону та тривалого простою порту, представники Мінрозвитку та концесіонер знову сіли за стіл переговорів, щоб знайти нові рішення для перезапуску проєкту", – говориться у повідомленні.

"Ми бачимо майбутнє Херсонського порту як важливої складової логістичної системи країни. І саме зараз формуємо підґрунтя, щоб після завершення війни не починати з нуля. Ми спільно працюємо над тим, щоб навіть у складній безпековій ситуації використовувати здобутки державно-приватного партнерства у розвитку інфраструктури", — зазначив заступник Міністра Андрій Кашуба.

Нагадаємо:

26 червня 2020 року в концесію передали Херсонський морський торговельний порт, компанія-концесіонер ТОВ "Рисоіл-Херсон" інвестує у розвиток порту близько 300 млн грн.

20 серпня 2020 року в концесію на 35 років передали другий морський порт в Україні - спеціалізований порт "Ольвія" в Миколаєві. Всього за 35 років концесії буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій.

Майно порту "Ольвія" 1 передали в концесію катарській QTerminals Olvia, інвестиції оцінюють у 3,4 млрд грн.

У серпні 2023 року Кабінет міністрів погодив реорганізацію державного підприємства "Херсонський морський торговельний порт".

Також повідомлялося, що Україна на інвестиційній конференції у Варшаві представила проєкт концесії порту Чорноморськ - одного з найбільш стратегічних морських хабів країни.

Йдеться про довгострокову концесію на 40 років, що охоплює два термінали: контейнерний та універсальний, з потенціалом до 760 тис. TEU та понад 5 млн тонн вантажу щорічно.