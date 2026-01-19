Мінрозвитку анонсувало зміни у сфері автотранспорту

Міністерство розвитку громад та територій сформувало перелік ключових законодавчих ініціатив у сфері автомобільного транспорту, перевезень та безпеки на автошляхах на 2026 рік.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій.

"Йдеться про оновлення правил гри для ринку, підвищення безпеки, цифровізацію процесів і наближення українського законодавства до стандартів ЄС", – повідомляє відомство.

Для впровадження законодавчих змін у сфері автомобільного транспорту міністерство працює з профільними комітетами Верховної Ради. Частина законопроєктів уже зареєстрована, частина – перебуває на етапі доопрацювання.

У 2026 році Міністерство зосередиться на супроводі та ухваленні низки вже зареєстрованих законопроєктів.

Зокрема, йдеться про законопроєкт щодо суспільно важливих перевезень.

Він дозволять громадам забезпечити якісне транспортне сполучення, особливо там, де немає економічно привабливих маршрутів, але є потреба забезпечити перевезення.

Законопроєкт дозволить громадам замовляти послугу з перевезень та оплачувати її перевізнику, зазначають у міністерстві.

Наразі допрацьовується оновлена версія законопроєкту.

Законопроєкт про посилення відповідальності за каботажні перевезення для іноземних перевізників дозволить забезпечити справедливу та пропорційну відповідальність для іноземних перевізників в Україні за незаконну діяльність.

Окремим напрямом законодавчої роботи у 2026 році стане підготовка нових законопроєктів, що закріплять цифрові інструменти, забезпечать ключові реформи в транспортній сфері та наблизять Україну до стандарів ЄС.

Серед них законодавче врегулювання системи єЧерга – для забезпечення прогнозованого та прозорого перетину кордону автотранспортом. Наразі єЧерга функціонує в режимі експерементального проєкту, законопроєкт має на меті впровадити проєкт на постійній основі, нагадує відомство.

Також готується запровадження електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) – як ключового кроку до цифровізації логістики та зменшення адміністративного навантаження на бізнес.

Наразі проєкт функціонує в режимі експеременту, проте використання електронної ТТН має бути обов'язковим у всіх перевезеннях. Саме на це і буде спрямований новий законопроєкт.

Реформа таксі – законопроєкт має на меті забезпечити легальну роботу водіїв таксі та єдині стандарти у сфері безпеки під час перевезеннями таксі, а також вивести з тіні роботу галузі.

Реформа технічного контролю має спростити процедуру технічного огляду для першої державної реєстрації транспортних засобів, що були у користуванні, а також поступовому впровадити обов'язковий технічний контроль для всіх типів автомобільного транспорту поруч з проведенням реформи ОТК, щоб процедура була прозорою та не містила корупційних ризиків.

Оновлений законопроєкт про перевезення швидкопсувних харчових продуктів автомобільним транспортом покликаний забезчити можливість сертифікації транспортних засобів, що перевозять швидкопсувну продукцію саме в Україні замість проходження цієї процедури за кордоном.

