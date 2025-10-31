Мінрозвитку підписало угоди щодо житлових програм для ВПО

Мінрозвитку підписало угоди, спрямовані на реалізацію житлових програм для ВПО, відновлення лікарень та впровадження енергоефективності в громадах на суму близько 70 мільйонів євро.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба провів зустріч з німецькою делегацією, яку очолила Федеральний Міністр економічного розвитку та співробітництва ФРН пані Реем Алабалі-Радован, говориться у повідомленні.

Сторони узгодили подальші кроки у підтримці житлових програм для ВПО, проєктів енергоефективності та відновлюваної енергетики, обговорили захист критичної інфраструктури.

За підсумками зустрічі підписані важливі документи, що відкривають новий етап партнерства України та Німеччини.

Зокрема, це додаткові угоди до проєктів УФСІ VIII та УФСІ IX. В межах УФСІ VIII грант у €13,5 млн від Уряду Німеччини спрямовано на посилення спроможності українських лікарень.

Проєкт передбачає енергоефективну модернізацію будівель, закупівлю обладнання та навчання медперсоналу. Загалом буде оновлено 9 медичних закладів.

Друга частина ініціативи — (УФСІ IX)" — передбачає грант у €24,2 млн на реконструкцію та будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб, а також поліпшення умов у місцях тимчасового проживання.

Також підписано меморандум про співпрацю між Мінрозвитку, МОМ та Держмолодьжитлом щодо впровадження проєкту "Житло для ВПО". Міжнародна організація з міграції надасть додаткове фінансування у €33 млн. Ще близько 600 родин ВПО отримають можливість купити власне житло за найдоступнішими умовами кредитування в Україні*; .

Україна та Німеччина домовилися продовжити програму пільгової іпотеки для внутрішньо переміщених осіб, яку реалізують Держмолодьжитло спільно з банком KfW. Планується залучити ще €75 млн, що дозволить забезпечити житлом понад 2 тисячі родин ВПО.

Нагадаємо:

За підсумками розгляду в першому читанні проєкту держбюджету 2026 року ухвалено правку збільшити на один мільярд гривень допомогу для проживання внутрішньо переміщеним особам. Додатково запропоновано 500 млн грн на забезпечення житлом переселенців у сільській місцевості.

За три роки дії програми доступного іпотечного кредитування єОселя 20 272 українські родини змогли придбати власне житло.

У межах програми "єОселя" почав діяти новий механізм компенсації частини іпотечних витрат для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій з 10 вересня 2025 року

Перша родина внутрішніх переселенців придбала житло за новим механізмом програми "єОселя".