В Україні розробили калькулятор для розрахунку підвищення зарплати вчителя

Міністерство освіти та науки України розробило калькулятор для точного розрахунку заробітної плати вчителя з урахуванням підвищення.

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

"З січня 2026 року заробітна плата вчителів зросла на 30%. МОН перерахувало кошти всім громадам. Наступний етап підвищення — ще на 20% — запланований на вересень 2026 року. Калькулятор створено для того, щоб з урахуванням підвищення окладу кожен учитель міг індивідуально розрахувати точну суму заробітної плати, зокрема з усіма надбавками та доплатами", - йдеться в повідомленні.

Калькулятор зарплати вчителя доступний за посиланням:

Зазначається, що інструмент також дає змогу сформувати індивідуальний розрахунковий лист із повною структурою зарплати, і його можна використати для порівняння з фактичними нарахуваннями.

