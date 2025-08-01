Міністри отримали нових заступників: що відомо

В українських міністерствах відбулися нові кадрові зміни.

Про це у Telegram повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Так, з посади заступника міністра молоді та спорту України звільнили Андрія Чеснокова, а з посади заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції – Ольгу Юхимчук.

Тим часом у міністра енергетики України з’явилося два заступника.

Некрасова Артема Леонідовича призначено першим заступником міністра енергетики, а Юхимчук Ольгу Юріївну – заступником міністра енергетики з питань європейської інтеграції.

Зубовича Ігоря Олеговича призначено заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зайченко Юлія Валеріївна стала першим заступником Голови Державного агентства України ПлейСіті.

Крім того, тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної екологічної інспекції України на Субботенка Олександра Сергійовича, говориться у повідомленні.

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