Министры получили новых заместителей: что известно

В украинских министерствах произошли новые кадровые изменения.

Об этом в Telegram сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Так, с должности заместителя министра молодежи и спорта Украины уволили Андрея Чеснокова, а с должности заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции - Ольгу Юхимчук.

Тем временем у министра энергетики Украины появилось два заместителя.

Некрасов Артем Леонидович назначен первым заместителем министра энергетики, а Юхимчук Ольга Юрьевна - заместителем министра энергетики по вопросам европейской интеграции.

Зубович Игорь Олегович назначен заместителем министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Зайченко Юлия Валерьевна стала первым заместителем Председателя Государственного агентства Украины ПлейСити.

Кроме того, временно возложено исполнение обязанностей Председателя Государственной экологической инспекции Украины на Субботенко Александра Сергеевича, говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров назначил пять заместителей первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации.

Верховная Рада Украины утвердила Светлану Гринчук на должности нового главы Министерства энергетики, до этого она была министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Кабмин принял решение объединить Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности с Министерством обороны. 16 июля парламент отправил Шмыгаля и Кабмин в отставку.

14 июля 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил первому вице-премьер-министру - министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство, в котором экс-премьер-министр Денис Шмыгаль должен занять должность министра обороны.