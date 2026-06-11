Мінрозвитку визначило перевізників на 65 міжобласних автобусних маршрутах

Мінрозвитку провело конкурс на міжобласні автобусні маршрути: 47 перевізників забезпечуватимуть перевезення пасажирів на 65 міжобласних маршрутах,

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

На конкурс було винесено 200 маршрутів, а перевізники подали 119 конкурсних пропозицій.

За результатами конкурсу 47 перевізників забезпечуватимуть перевезення пасажирів на 65 міжобласних маршрутах, серед яких Київ – Одеса, Київ – Харків, Київ – Вінниця, Київ – Тернопіль, Львів – Одеса, Ізмаїл – Київ, Миколаїв – Одеса та інші.

Як зазначили у міністерстві, завдяки цифровізації конкурсних процедур перевізники можуть подавати документи онлайн, а держава – оперативно забезпечувати визначення перевізників для маршрутів, які є важливими для мобільності людей. Це дозволяє формувати більш ефективну маршрутну мережу та підвищувати якість транспортних послуг для пасажирів.

Конкурс відбувся повністю в цифровому форматі через онлайн-кабінет перевізника, переможці отримають перші цифрові дозволи на обслуговування маршрутів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад та територій України разом з Укртрансбезпекою розпочали видачу перших цифрових дозволів на міжобласні автобусні маршрути.

Раніше повідомлялося, що вперше конкурс на міжобласні автобусні маршрути відбудеться в електронному форматі – через Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки (ЄКІС).

Кабінет міністрів ухвалив перехід до цифровізації процедури конкурсів на внутрішні автобусні маршрути, яка буде проходити через онлайн-кабінет перевізника.