Мінагрополітики розпочинає відбір постачальників їжі для ЗСУ

Міністерство аграрної політики розпочинає відбір підприємств, які забезпечуватимуть рибною продукцією Збройні Сили України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що старт торгів запланований на початок квітня. Поставляти короп і товстолоб потрібно буде в Київську область та Київ.

Участь в аукціонах від Міноборони мають право брати лише ті підприємства, які пройшли кваліфікацію. Деталі на "Прозорро".

Нагадаємо:

В січні Державний оператор тилу (ДОТ), закупівельна агенція Міністерства оборони, почав впроваджувати нову модель постачання продуктів для ЗСУ та уклав договір з ТОВ "ЮТ Компані".