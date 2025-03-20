Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Мінагрополітики розпочинає відбір постачальників їжі для ЗСУ

Альона Кириченко — 20 березня, 10:55
Мінагрополітики розпочинає відбір постачальників їжі для ЗСУ
Getty Images

Міністерство аграрної політики розпочинає відбір підприємств, які забезпечуватимуть рибною продукцією Збройні Сили України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що старт торгів запланований на початок квітня. Поставляти короп і товстолоб потрібно буде в Київську область та Київ.

Участь в аукціонах від Міноборони мають право брати лише ті підприємства, які пройшли кваліфікацію. Деталі на "Прозорро".

Нагадаємо:

В січні Державний оператор тилу (ДОТ), закупівельна агенція Міністерства оборони, почав впроваджувати нову модель постачання продуктів для ЗСУ та уклав договір з ТОВ "ЮТ Компані".

Мінагрополітики ЗСУ

ЗСУ

Мінагрополітики розпочинає відбір постачальників їжі для ЗСУ
Одноразові виплати для військових: скільки платять у різних містах
Генштаб підтвердив удар дронів ГУР по нафтопереробному заводу в Рязані

Останні новини