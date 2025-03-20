Мінагрополітики розпочинає відбір постачальників їжі для ЗСУ
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Міністерство аграрної політики розпочинає відбір підприємств, які забезпечуватимуть рибною продукцією Збройні Сили України.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що старт торгів запланований на початок квітня. Поставляти короп і товстолоб потрібно буде в Київську область та Київ.
Участь в аукціонах від Міноборони мають право брати лише ті підприємства, які пройшли кваліфікацію. Деталі на "Прозорро".
Нагадаємо:
В січні Державний оператор тилу (ДОТ), закупівельна агенція Міністерства оборони, почав впроваджувати нову модель постачання продуктів для ЗСУ та уклав договір з ТОВ "ЮТ Компані".