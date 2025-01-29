Міноборони вперше відділило закупівлю харчів від логістики: ДОТ уклав угоду
Державний оператор тилу (ДОТ), закупівельна агенція Міністерства оборони, почав впроваджувати нову модель постачання продуктів для ЗСУ та уклав договір з ТОВ "ЮТ Компані".
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Зазначається, що пілотний проєкт стартує в Києві та Київській області й передбачає чітке розмежування функцій закупівель та логістики.
У Міноборони пояснили, що новий контракт має суттєві відмінності від чинної моделі постачання.
Відтепер функції контрактування виробників переходять безпосередньо до ДОТ, а за логістичним оператором залишається лише:
- повнота, вчасність і якість транспортування до військових частин харчів;
- складські операції на власних потужностях;
- координація процесів відвантаження товарів;
- документаційний супровід та закриття оплат.
Такий підхід, вважають в Міноборони, дасть змогу зробити процеси закупівель більш прозорими та керованими.
Крім того, пілотний проєкт передбачає постійний моніторинг результатів для подальшого вдосконалення й масштабування на інші регіони.
"Ми вже бачимо значний інтерес з боку відомих українських брендів. Завдяки відкритому відбору виробників у раціоні військових з’являться продукти, знайомі їм із цивільного життя", – додала директорка програми харчування ДОТ Галина Літош.
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